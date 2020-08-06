مطار ميونيخ يكشف سر احتفاظ سيدة بعظام زوجها منذ 12 عاماً

واقعة غريبة تلك التي تم كشفها من قبل الشرطة الألمانية، أثارت الضجة عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة.

ففي تفاصيل الواقعة، قالت الشرطة الألمانية في بيان لها إن امرأة أرمنية تبلغ من العمر 74 عاماً تم توقيفها في مطار ميونيخ عقب العثور على عظام بشرية في أمتعتها بشكل أصاب الجميع بدهشة كبيرة.

شاهد أيضاً: القبض على قطة ووضعها في السجن: قامت بجريمتها أكثر من مرة

ووفقاً للبيان المنشور، فقد عثر المسئولون على رفات رجل داخل صندوق حشبي، وعلى الفور تم استدعاء جميع المختصين من طبيب وضابط الجمارك مع أحد القيادات الأمنية لبحث ما تم العثور عليه.

صندوق خشبي

وبالتوصل لهوية السيدة صاحبة الصندوق الخشبي، وبسؤالها عن سبب وجود العظام في أمتعتها، قالت إنها تريد مع ابنتها البالغة من العمر 52 عاماً نقل العظام من منزلها في اليونان إلى أرمينيا عبر ميونيخ وكييف، حيث كان من المقرر دفن المتوفى في وطنه السابق.

وأظهرت الوثائق أن الرجل توفي في عام 2008 ودفن في مكان إقامته بالقرب من ثيسالونيكي.

ووجدت الشرطة الاتحادية أن نقل الرفات أمر قانوني، ولم يرَ المدعي العام أيضاً أي أسباب للتحقيق الجنائي، وسُمح للسيدتين بالاستمرار في رحلتهن مع العظام.

الواقعة أثارت الكثير من الصدمة والضجة عبر منصات التواصل الإجتماعي لإحتفاظ السيدة بكل هذا الوقت بعظام الرجل، دون معرفة السبب وراء ذلك، ولا كيف قامت بانتشال تلك العظام من أجل نقلها من بلد لآخر، دون خوف من أي عقوبة تقع عليها.