صور: فورست تحصد لقب أطول زرافة في العالم

تسجل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، يومياً بعد يوم، الكثير من الأمور الغريبة والفريدة، فالكثير من الأخشاص أو الحيونات يمتلكون قدرات غير تقليدية تجعلم الأكثر تميزاً حول العالم.

هذه المرة، كان لقب أطول زرافة في العالم، من نصيب الزرافة فورست، التي تعيش في حديقة حيوان Beerwahفي ولاية كوينزلاند، في استراليا، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه الموسوعة العالمية.

أطول زرافة في العالم

تحدثت بيندي إيروين، وهي إحدى أفراد العائلة التي تمتلك حديقة الحيوان، عن الزرافة فورست، قائلة عبر حسابها على منصات التواصل الإجتماعي: "نحن فخورون للغاية بالزرافة المحببة فورست، لقد بلغت طولاً شاهقاً للغاية ولديها قلب رائع".



وتعد الزرافة التي بلغ عمرها 12 عاماً، جزءاً من برنامج تربية الزرافات في حديقة الحيوان الواقعة في شمال شرقي أستراليا.

واستطاعت فورست أن تدخل الموسوعة العالمية الشهيرة بفضل طولها البالغ 5.7 أمتار، وولدت الزرافة في حديقة حيوان أوكلاند في نيوزيلندا في عام 2007، وتم نقلها إلى منزلها الجديد في أستراليا وهي في الثانية من عمرها.

موسوعة غينيس العالمية

وتقول الموسوعة العالمية، إنه من أجل قياس طولها بصورة صحيحة، تطلب الأمر من موظفي حديقة حيوان أستراليا إنشاء عمود قياس محدد خصيصا، وتثبيته بالقرب من موزع التبن في منزل الزرافة .

واستغرق الأمر عدة أشهر لالتقاط الفيديو والصور، وفقاً لما طلبته الموسوعة العالمية لتقييم ارتفاع الزرافة، لأن الأمر استغرق بعض الوقت لكي يتواءم فورست مع طريقة إطعامها الجديدة الموازية لعمود القياس.