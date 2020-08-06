اتحاد الكرة يقرر اطلاق الموسم الكروي الجديد يوم 25 ايلول المقبل

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني الفلسطيني لكرة القدم إطلاق الموسم الرياضي 2020/2021 اعتباراً من تاريخ 25/09/2020 استناداً للوائح الوطنية الناظمة للعبة الصادرة عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (لائحة المسابقات العامة، لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، لائحة الترخيص) بما يتفق مع لوائح الإتحادين: الدولي والقاري لكرة القدم.

وجدد الاتحاد شكره لكافة اركان المنظومة على التعاون منقطع النظير الذي اظهره الجميع وساعد وساهم في تجاوز وتذليل كافة الصعوبات والعقبات والتحديات وأثمر عن اختتام الموسم الرياضي 2019/2020 بنجاح .

واكد الاتحاد ان كافة الاجراءات المتعلقة بتسجيل اللاعبين وانطلاق الموسم الجديد، ستكون وفق اجراءات السلامة العامة والوقاية من كوفيد 19 وضمن بروتوكول صحي خاص معتمد من وزارة الصحة، وسيكون هناك تنسيق دائم مع جهات الاختصاص لتقييم الحالة الوبائية واتخاذ ما يلزم من اجراءات.