معروف: فتح معبر رفح خلال أيام لاستقبال 2000 عالق

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أنه سيتم فتح معبر رفح البري خلال أيام بعد انتهاء تجهيزات استقبال العالقين.

وقال معروف في تصريح لوكالة "الرأي" إن الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال العالقين في كافة مراكز الحجر الصحي، وفي معبر رفح شارفت على الانتهاء.

وذكر معروف، أنه من المتوقع وصول نحو 2000 عالق إلى قطاع غزة، وسيتم توزيعهم على مراكز الحجر الصحي في الوسطى والشمال والجنوب، بالإضافة للمراكز الصحية الأخرى.

وكانت لجنة الطوارئ الحكومية بغزة أعلنت عن إغلاق معبر رفح ضمن إجراءاتها الاحتزازية لمنع تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة.