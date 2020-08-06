إصابة أسيرين من الخليل ورام الله بفيروس "كورونا"

رام الله - الرأي

قال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الأسرى بإصابة الأسيرين نعيم أبو تركي (38 عاماً)، من الخليل، ومحمود الغليظ (17 عاما) من مخيم الجلزون في رام الله، بفيروس "كورونا".

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الخميس، ان إدارة المعتقل نقلت الأسير أبو تركي إلى الزنازين للحجر، إضافة إلى خمسة أسرى مخالطين له.

الأسير أبو تركي اعتقل قبل أربعة أيام، ونقل إلى قسم (14) قسم "المعبار" في "عوفر" الذي يقبع فيه المعتقلون حديثا، وعلى إثر إصابته جرى إغلاق القسم.

وجدد نادي الأسير مطالبته لجهات الاختصاص كافة بضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج العينات ومتابعة الأسرى صحياً، خاصة أن الرواية المتعلقة بالوباء في سجون الاحتلال تنحصر في رواية إدارة السجون، التي حوّلت الوباء فعلياً إلى أداة تنكيل وقمع.

من جانبها، بينت هيئة شؤون الأسرى أن الأسير الغليظ اعتقل قبل نحو أسبوعين من المخيم، وأجري له فحص كورونا، ليتبين أن النتيجة إيجابية "مصاب" بالفيروس.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أعلنت الاحد المنصرم، عن إصابة الأسير نبيل الشرباتي من الخليل بالضفة الغربية، بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة شؤون الأسرى شفاء الأسير المُصاب بالسرطان كمال أبو وعر من فيروس كورونا بعد إصابته به قبل نحو أسبوعين.