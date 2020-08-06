النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2577) الخميس6/8/2020
أخبار فلسطينية
· معروف: فتح معبر رفح خلال أيام لاستقبال 2000 عالق
· قوات الاحتلال تصعد من حملات الاعتقال وتداهم مقرا للسلطة في رام الله.. والمستوطنون…
· معروف: فتح معبر رفح خلال أيام لاستقبال 2000 عالق
· رئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل المواطن خليل الشيخ
· »إشتية يبحث مع اتحاد الغرف التجارية سبل إنعاش الاقتصاد في ظل الجائحة
· رئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل المواطن خليل الشيخ
أخبار إسرائيلية
· نتنياهو يشن هجوما حادا على المظاهرات المطالبة برحيله
· قضية الغواصات: الكنيست تسقط مقترحا بتشكيل لجنة تحقيق
· 1700 إصابة جديدة بكورونا ونتنياهو يدفع نحو الاغلاق الشامل
· تل أبيب تؤكد: ملف الضم خارج الأجندة لأن الجميع مشغولون...
اخبار دولية
· مسؤول أمريكي: لا يوجد قرار نهائي بشأن تطبيق ”صفقة القرن”
الأخبار العربية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- رسالة غزة إلى بيروت: كوني قوية ـ (صور)
- غزة… فلسطينيون يتبرعون بالدم لجرحى مرفأ بيروت ـ (صور)
- تصعيد احتلالي في الضفة.. اعتقالات تطال 20 فلسطينيا وعمليات هدم لمنازل في القدس…
- الاحتلال ينقل عميد الأسرى الفلسطينيين تعسفيا وخشيةٌ من وضعه في “العزل الانفرادي”
- الاحتلال يهدم منزلين في القدس المحتلة
- جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية قرب الحدود مع غزة
- مسؤول أمريكي: لا يوجد قرار نهائي بشأن تطبيق ”صفقة القرن”
· قوات الاحتلال تصعد من حملات الاعتقال وتداهم مقرا للسلطة في رام الله.. والمستوطنون…
الشرق الأوسط
· هدم منازل فلسطينيين في القدس
الخليج الإماراتية
· الاحتلال «الإسرائيلي» يصعّد«التهويد والأسرلة» في الضفة الغربية
· «إسرائيل» مرتعبة..كارثة بيروت قد تقع في حيفا
الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
الاهرام المصرية
- الجيش الإسرائيلي يعلن عن 307 حالات إصابة بكورونا بين صفوفه
الغد الأردنية
· فلسطين.. ولادة بنك حكومي لضمان صرف مخصصات الأسرى
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· تقرير 1200 حالة متوسط الإصابة بالسرطان في غزة سنويًّا.. و"كورونا" يهدِّد حياتهم
· 5 آلاف جريح و300 ألف مشرد جراء انفجار بيروت
· قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
· أشجار "دير بلوط" المعمَّرة يداهمها شبح الاستيطان الإسرائيلي
· محدث مقتل شقيق الوزير حسين الشيخ في "شجار"
· "الجهاد" تدعو الفلسطينيين لفتح بيوتهم لعائلات المنكوبين من انفجار بيروت
· وقفات وحملة تبرع بالدم في غزة تضامنًا مع لبنان
القدس المحلية
· 11 معتقلًا بالضفة الخميس
· القدس: الاحتلال يعتقل فلسطينيين مزّقا العلم الإسرائيلي
· هل خفضت إسرائيل حالة التأهب على الحدود الشمالية؟
الحياة الجديدة
· إحباط أكبر عملية تزوير ملكية أراض بالقدس
· الاحتلال يفكك غرفتين زراعيتين قرب العيسوية ويستولي على معداتهما
· الاحتلال يهدم 4 منازل في القدس
· الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في القدس
· الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة
· رئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل المواطن خليل الشيخ
· إضاءة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله بالعلم اللبناني
جريدة الأيام
· مقتل مواطن بإطلاق نار في البيرة ورئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيق
· »بيروت المنكوبة.. 135 قتيلاً و5 آلاف مصاب وعشرات المفقودين و300 ألف مشرّد
· »الاحتلال يقتلع 100 شجرة نخيل في الجفتلك
· »إشتية يبحث مع اتحاد الغرف التجارية سبل إنعاش الاقتصاد في ظل الجائحة
· »العمل من المنزل: القواعد الواضحة تحقق إنتاجية أفضل
· »انفجار ميناء بيروت: التداعيات السياسية على "حزب الله" ولبنان
· »اتحاد الكرة يقرر اطلاق الموسم الكروي الجديد يوم 25 ايلول المقبل
وكالة الراي
· معروف: فتح معبر رفح خلال أيام لاستقبال 2000 عالق
· محدث الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة
· حالة وفاة و1156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في "إسرائيل"
· الاحتلال يغلق مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل
· الاحتلال يفرج عن مسؤول البريد السريع في غزة
· الأسير "العزة" يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال
· رئيس بلدية الزهراء يبحث مع اللواء "أبو نعيم" عدة ملفات
· تقرير بإصلاح القديم.. غزة تستقبل العام الدراسي الجديد"/>
· تقرير بإصلاح القديم.. غزة تستقبل العام الدراسي الجديد
وكالة صفا
· "حماية": الاحتلال يرتكب مزيدًا من الجرائم بالضفة تمهيدًا للضم
· إصابة فتاة بجريمة إطلاق نار في الناصرة
· حملة دولية ومحلية للتحذير من خطورة المشروع الاستيطاني "E1"
سما نيوز
· لا للمساعدات الإسرائيلية .. اللبنانيون يرفضون إنارة مبنى بلدية "تل أبيب" بعلم بلادهم
· بعد فاجعة بيروت: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للعودة إلى الروتين في الشمال
· أول تعليق من حسين الشيخ على مقتل أخيه "خليل" في شجار عائلي بمدينة البيرة
· تقرير: مقتل "خليل" شقيق وزير الشؤون المدينة حسين الشيخ بشجار عائلي في البيرة
· تل أبيب تؤكد: ملف الضم خارج الأجندة لأن الجميع مشغولون...
·
فلسطين اليوم
· مداهمات خلال اقتحام الاحتلال لعدد من منازل المواطنين بالضفة واعتقال عدد من الشبان
· من غزة إلى "بيروت".. حملة وفاء وتضامن للتبرع بالدم
· الشخرة: سنشهد ارتفاع في إصابات "كورونا" على مستوى فلسطين
· خلال مهرجان البنيان المرصوص بالوسطى..
· الشيخ عزام: المقاومة قدمت إنجازات كبيرة ولا زالت صامدة
· القيادي الهندي يدعو الفلسطينيين في لبنان لفتح بيوتهم والتضامن مع عائلات المنكوبين من الانفجار
عرب 48
· أسير يضرب عن الطعام نصرة لأسير مضرب منذ أيام
· إحباط محاولة تزوير ملكية 12 ألف دونم بالقدس لـ"أغراض مشبوهة"
· مقتل خليل الشيخ شقيق وزير الشؤون المدنية الفلسطيني خلال شجار في صلح
· نتنياهو يشن هجوما حادا على المظاهرات المطالبة برحيله
· قضية الغواصات: الكنيست تسقط مقترحا بتشكيل لجنة تحقيق
· حيفا: هلع من كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت
· تحليلات إسرائيلية: انفجار مرفأ بيروت سيغير واقع لبنان
· 1700 إصابة جديدة بكورونا ونتنياهو يدفع نحو الاغلاق الشامل
وكالة وفا
· الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الانفجار إلى 13 ...
· الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة
· الاحصاء: الإنتاج الصناعي في فلسطين يسجل مستوي ...
· الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس
حدث في مثل هذا اليوم