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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2577) الخميس6/8/2020

06 آب / أغسطس 2020 11:04

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2577) الخميس6/8/2020

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الأخبار العربية

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الصحف العربية

القدس العربي

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الشرق الأوسط

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الغد الأردنية

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 جريدة الأيام

·         مقتل مواطن بإطلاق نار في البيرة ورئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيق

·         »بيروت المنكوبة.. 135 قتيلاً و5 آلاف مصاب وعشرات المفقودين و300 ألف مشرّد

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 وكالة الراي

·         معروف: فتح معبر رفح خلال أيام لاستقبال 2000 عالق

·         محدث الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

·         حالة وفاة و1156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في "إسرائيل"

·         الاحتلال يغلق مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل

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·         تقرير بإصلاح القديم.. غزة تستقبل العام الدراسي الجديد

 وكالة صفا

·         "حماية": الاحتلال يرتكب مزيدًا من الجرائم بالضفة تمهيدًا للضم

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 سما نيوز

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 فلسطين اليوم

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عرب  48

 

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·         1700 إصابة جديدة بكورونا ونتنياهو يدفع نحو  الاغلاق  الشامل

 

وكالة وفا

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حدث في مثل هذا اليوم

6 آب (أغسطس)

·         2001م عملية فدائية وهجومية ضد وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث قام المجاهد على الجولاني من كتائب شهداء الأقصى بإطلاق النار من سلاحه الرشاش مما أدى إلى إصابة 8 من الجنود الإسرائيليين بجروح بين متوسطة وخطيرة، كما أصيب اثنان من المواطنين واستشهد منفذ العملية.

·         1982 م قوات الاجتياح الإسرائيلي في لبنان تبدأ اجتياح بيروت الغربية، خلال الغزو الذي قامت به لجنوب لبنان بقيادة وزير الحرب آرائيل شارون وفي عهد رئيس الوزراء الليكودي المتشدد مناحيم بيغن بهدف إبعاد قوات المقاومة الفلسطينية عن الأراضي اللبنانية.

·         1982م دخلت القوات الصهيونية الغازية غرب مدينة بيروت و ذلك ضمن حملتها لاجتياح لبنان المسمّاة "سلامة الجليل"

·         1923م انعقد المؤتمر الصهيوني الثالث عشر في الفترة من (6-8/8/1923)، ناقش اقتراح الدكتور حاييم وايزمن توسيع الوكالة اليهودية ، وضمن غير صهيونيين إليها

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