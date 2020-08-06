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ارتفاع حصيلة انفجار بيروت لـ 137 شهيدًا ونحو 5 آلاف جريح

06 آب / أغسطس 2020 11:06

بيروت - الرأي

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت وصلت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إلى 137 شهيدا ونحو 5 آلاف جريح.

وقال حسن في تصريح له، إن الاتصالات مستمرة مع الدول العربية والأوروبية لتأمين المساعدات الطبية للبنان، ويجري التنسيق لتوحيد اللوائح حسب الاولويات، وما هو مطلوب اليوم اقامة المستشفيات الميدانية في مناطق العاصمة، ومنها مستشفيات عسكرية.

وحول ملف "كورونا"، تخوف حسن من ارتفاع الاصابات في الايام المقبلة، لافتا إلى أن "اسعاف الجرحى وفقدان مستلزمات الوقاية قد يكون أثر على عدد اصابات كورونا"، مؤكدا أن "جزءا من المستشفيات الميدانية سيخصص لاصابات كورونا".

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