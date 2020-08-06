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لجنة الطوارئ العليا بالصحة تبحث جهوزيتها لاستقبال آلاف العائدين

06 آب / أغسطس 2020 11:29

لجنة الطوارئ العليا بالصحة تبحث جهوزيتها لاستقبال آلاف العائدين
لجنة الطوارئ العليا بالصحة تبحث جهوزيتها لاستقبال آلاف العائدين

غزة- الرأي

ترأس وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش اجتماع لجنة الطوارئ العليا لوزارة الصحة، لبحث ومناقشة جملة من مستجدات العمل والجهود المبذولة في إطار تعزيز الاجراءات الوقائية والاحترازية، لتحصين المجتمع أمام "كورونا".

وتطرق اللقاء الى التأكد من الإجراءات الوقائية التي ستتخذها الوزارة لتدفق العائدين عبر معبر رفح والمتوقع وصولهم خلال الأيام القادمة لقضاء فترة الحجر الصحي الالزامي لهم لمدة 21 يوما، ومتابعة مدى جهوزية المعبر في فصل العائدين والمغادرين خلال معبري رفح وبيت حانون.

وتناول اللقاء متابعة التأكد من إجراءات السلامة المتبعة على سيارات نقل المرضى، وسحب العينات وأجهزة فحص العينات وغيرها، وذلك في إطار تعزيز الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد اللقاء على اعداد الفرق الصحية المؤهلة والمدربة التي تشمل الأطباء والممرضين وعمال النظافة للعمل داخل مراكز الحجر الصحي.

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