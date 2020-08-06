التعليم بغزة تنشر إحصائيات العام الدراسي الجديد

غزة- بسام العطار- الرأي:

نشرت وزارة التربية والتعليم في غزة إحصائيات العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وأوضحت الوزارة في إحصائية لها نشرتها اليوم الخميس، أن عدد الطلبة الذين سيلتحقون بكافة المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية، بلغ من 292.325، والطلبة الجدد الملتحقين في الصف الأول بلغ 20.681.

وبينت الوزارة أن إجمالي عدد المدارس الحكومية في كافة المديريات بلغ 421 مدرسة، بينها 10 مدارس جديدة، فيما ستعمل 177 مدرسة لفترة واحدة، و184 مدرسة ستعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية.

يشار الى أن مديريات التعليم بدأت منذ عدة أيام بتعقيم كافة المدارس التي خصصت في السابق كمحاجر صحية، بسبب جائحة كورونا، فيما سيلتحق الطلبة بمعاقد الدراسة يوم السبت المقبل 8-8-2020 ضمن إجراءات استثنائية هذا العام.