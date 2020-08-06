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تعليم شرق غزة تنظم ورشات عمل "العودة الآمنة للمدارس"

06 آب / أغسطس 2020 01:06

تعليم شرق غزة تنظم ورشات عمل "العودة الآمنة للمدارس"
تعليم شرق غزة تنظم ورشات عمل

غزة- الرأي

نظمت مدارس مديرية التربية والتعليم شرق غزة ,عدة ورشات عمل ضمن مشروع العودة الآمنة للمدارس والتي أطلقتها المديرية للتحضير والتجهيز لبدء العام الدراسي 2020/2021 بتمويل من منظمة اليونسيف العالمية.

وكانت مديرية التربية والتعليم شرق غزة نظمت العديد من ورشات العمل لجميع فئاتها في التعليم "رؤوساء الأقسام في المديرية , مديري ومدراء المدارس ومنسقي ومنسقات الصحة المدرسية الذين سيقومون بتدريب المعلمين والمعلمات في المدارس.

وتابع وفد من المديرية برئاسة أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية أ. عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية , أ. مروان عبد الدايم مفتش صحي على المدارس التي عقدت فيها الورشات .

وأثني أبو زعيتر علي جهود المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية ودورهم الكبير في خدمة الطلبة .مطالباً بضرورة اتباع اجراءات السلامة الصحية مع الطلبة للوقاية من فيروس كورونا.

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