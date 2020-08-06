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الاحتلال يردم 3 برك مياه زراعية في الأغوار

06 آب / أغسطس 2020 01:19

الأغوار- الرأي:

ردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، برك مياه زراعية في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا بالأغوار الوسطى.

وقال رئيس بلدية الجفتلك أحمد أبو غانم لوكالات محلية، إن قوات الاحتلال ردمت 3  برك مياه، تغذي كل منها 70 دونما زراعيا على الأقل في منطقة الشونة من القرية، وتعود ملكيتها للمواطنين منير نصاصرة وياسر زبيدي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتلعت، يوم أمس، نحو 100 شجرة نخيل في ذات المنطقة، تعود ملكيتها للمواطن أنور أبو جودة، واستولت عليها.

والشونة أو (خربة علان) من بين عدة تجمعات في الجفتلك تتعرض لاستهداف متكرر من قبل الاحتلال.

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