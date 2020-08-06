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حملّته المسؤولية عن حياتهم

حماس: تزايد إصابات الأسرى بكورونا يعكس استهتار الاحتلال بحقهم

06 آب / أغسطس 2020 01:32

غزة- الرأي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن الإعلان المتزايد عن إصابة أسرى في سجون الاحتلال بفيروس كورونا، يؤكد تعاظم المخاطر التي يمر بها الأسرى في سجون الاحتلال.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن هذا التزايد في الإصابات يعكس استستهار مصلحة سجون الاحتلال بالأوضاع الصحية، وعدم توفيرها لأساليب الوقاية والسلامة.

وأشار إلى أن هذا الاستهتار هو امتداد لسياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي تسبب باستشهاد المئات من الأسرى في سجون الاحتلال.

وحمّل قاسم سلطات الاحتلال وإدارة السجون الصهيونية مسؤولية سلامة الأسرى في سجونها في ظل تفشي جائحة كورونا.

ودعا المؤسسات الدولية إلى القيام بواجبها في توفير الحماية للأسرى، ومنع الاحتلال من الانتقام منهم بسياستها في الإهمال الطبي المتعمد.

يشار إلى أن الأسيرين في سجون الاحتلال نعيم أبو تركي من الخليل، ومحمود الغليظ من رام الله، أُعلن عن إصابتهما بفيروس كورونا اليوم بعد فترة قصيرة من اعتقالهما، فيما أصيب الأسير نبيل الشرباتي بالفيروس الأحد الماضي، وتعافى الأسير كمال أبو وعر منه بعد إصابته قبل أسبوعين.

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