الأوقاف تفتح باب التسجيل للبرنامج العلمي الثالث "نحو الرسوخ"

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية عن فتح باب التسجيل للبرنامج العلمي الثالث "نحو الرسوخ"، لطلاب وطالبات العلم الشرعي في قطاع غزة، والذي يبدًا يوم السبت الموافق 8/8/2020، وينتهي الاثنين الموافق 10/8/2020م.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا خلال اللقاء التحضيري للعاملين في إدارة البرنامج على ضرورة ادارة الحياة وفق منهج الاسلام في ظل محاولات حرف الأمة عن مسارها، وفي ظل حالة من عدم القدرة على تقديم رؤية من الراسخين في العلم.

وأضاف: "إن برنامج نحو الرسوخ العلمي الثالث خطوة نحو ترسيخ العلم الشرعي ويُعد امتداد وتتمة للبرنامج الأول والثاني"، منوهًا الى أن وزارته لن تدخر جهدًا في سبيل دعم وتطوير الاستفادة في مجال العلم الشرعي وفق المتاح.

بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة للوعظ والإرشاد د. وليد عويضة أن مدة البرنامج خمسة أيام، تبدأ من يوم الأحد 16/8/2020م، وينتهي يوم الخميس 20/8/2020م، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.

وأشار الى أن البرنامج يتميز بقراءة كتب تأصيلية ودراسة عدد من الموضوعات الحيوية وتنفيذ حوارات علمية ونقاشات تخصصية ومسابقات ثقافية الى جانب استضافة عدد من العلماء والمحاضرين الأكفاء وتوفير المواد الخاصة بالبرامج مجانًا ومنح شهادة لكل مشترك التزم في البرامج.

وبين د. عويضة أن أبرز شروط الالتحاق في البرنامج العلمي هو أن يكون المشترك من طلبة العلم الشرعي أو مهتماً وأن يكون عمر المشترك من ( 18 حتى 35 عاماً)، داعيًا الراغبين بالتسجيل في البرنامج الى زيارة موقع الوزارة http://palwakf.ps/ar.