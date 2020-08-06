النائب العام يستقبل نخبة من خريجي الدراسات العليا في القانون

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، نخبة من خريجي الدراسات العليا في القانون ضمن تعزيز الشراكة مع كافة مكونات العدالة الجنائية ولضمان جودة الوصول لكافة الشرائح في المنظومة العدلية والإرتقاء بأداء النيابة العامة

وأهدى الخريجون نسخا من الأبحاث والدراسات ورسائل الماجستير للنائب العام .

وناقش اللقاء اهتمام منظومة العدالة الجنائية بالدور العلمي والإستزادة من جديد العلوم القانونية لأعضاء النيابة العامة وكسب المهارات وتطوير القدرات والثمار المرجوه من نهج النيابة وتطبيقها لسياسية الباب المفتوح وتدرج المظالم وآثارها في تحقيق النزاهة والشفافية وترسيخ العدالة والدور الإيجابي لسياستها في اسناد الاقتصاد الوطني والاخذ بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية للمواطن الفلسطيني والعمل بالموازنة بين الدائن والمدين في قضايا الاموال والشيكات

وأشاد الباحثون باحترام النيابة العامة لدور المحامي وترسيخ هيبة القضاء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة الرد على المظالم للمتعاملين ومتلقى الخدمات العدلية .



