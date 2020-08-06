بلدية الزهراء تُعقم مدارس المدينة استعداداً للعام الدراسي

غزة- الرأي:

أطلقت بلدية الزهراء وسط قطاع غزة، اليوم الخميس، حملة لتعقيم مدارس المدينة في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقال رئيس قسم الصحة والحرف في البلدية محمد حجو، إن أعمال التعقيم في المدارس تأتي من منطلق الحرص على الصحة والسلامة العامة للمواطنين من باب المسؤولية المجتمعية.

وأضاف "نسعى لتوفير بيئة صحية آمنة بما يضمن الحماية والسلامة لطلاب وطالبات المدينة واستعداداً لعودتهم لمقاعدهم الدراسية".

وبين أن أعمال التعقيم مستمرة، حيث قامت البلدية بتوزيع مواد تعقيم على المدارس في المدينة.

وطالب "حجو" سكان الزهراء بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة في غزة والمحافظة على النظافة العامة والتعقيم المستمر واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والارشادية من أجل السلامة العامة.