وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" وبلدية غزة تبحثان تنفيذ مشاريع جديدة بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يستقبل نخبة من خريجي الدراسات العليا في القانون وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تفتح باب التسجيل للبرنامج العلمي الثالث "نحو الرسوخ" وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تختتم مشروع فرحة عيد لكسوة الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية التدخل وحفظ النظام بغزة تُنفذ 2378 مهمة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات والاقتصاد تنفذان حملة مركزية تستهدف المخابز وكالة الرأي الفلسطينية حماس: تزايد إصابات الأسرى بكورونا يعكس استهتار الاحتلال بحقهم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تستقبل وفداً من الداخلية برئاسة أبونعيم وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من خطورة تفشي وباء كورونا داخل سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يردم 3 برك مياه زراعية في الأغوار
أخبار » أخبار الأسرى

تصعيد بسجن "جلبوع" بعد قمع الاحتلال عميد الأسرى

06 آب / أغسطس 2020 03:59

Woq5a
Woq5a

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن أسرى "جلبوع" شرعوا منذ يومين بخطوات احتجاجية، رداً على نقل عميد الأسرى كريم يونس بشكل قمعي إلى سجن "مجدو".

وأوضحت الهيئة نقلاً عن ممثل الأسرى في قسم (4) بالمعتقل وضاح البزرة، أن الخطوات التصعيدية تمثلت بإغلاق قسم (4) وهو القسم الذي كان يقبع به يونس، حيث أرجع الأسرى وجبة طعام، وأغلقوا أمس جميع أقسام السجن باستثناء قسم (3).

ولفتت إلى أن ما قام به أسرى "جلبوع" من خطوات احتجاجية يأتي رفضاً للحركة الاستفزازية التي قامت بها إدارة السجن والمتمثلة بنقل الأسير يونس بشكل مفاجئ، وبدون أية أسباب تستدعي لذلك.

وأضافت أنه من المتوقع أن تعقد جلسة حوار بين ممثلي الأسرى في "جلبوع" وقائد مخابرات المنطقة، للمطالبة بإعادة عميد الأسرى يونس إلى المعتقل، وفي حال فشلت جلسة الحوار فإن الأسرى سيستمرون بخطواتهم التصعيدية.

وحذرت الهيئة من خطورة تصاعد الهجمة الشرسة بحق الأسرى لا سيما الكوادر التنظيمية داخل المعتقلات، فـ"سلطات الاحتلال تتعمد الانتقام من الأسرى وتعقيد تفاصيل حياتهم والتنغيص عليهم بشتى السبل".

يذكر بأن الأسير يونس من بلدة عارة في الداخل المحتل، وهو معتقل منذ عام 1983، ومحكوم بالسجن المؤبد الذي جرى تحديده لاحقا لمدة 40 عامًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟