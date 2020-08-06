تصعيد بسجن "جلبوع" بعد قمع الاحتلال عميد الأسرى

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن أسرى "جلبوع" شرعوا منذ يومين بخطوات احتجاجية، رداً على نقل عميد الأسرى كريم يونس بشكل قمعي إلى سجن "مجدو".

وأوضحت الهيئة نقلاً عن ممثل الأسرى في قسم (4) بالمعتقل وضاح البزرة، أن الخطوات التصعيدية تمثلت بإغلاق قسم (4) وهو القسم الذي كان يقبع به يونس، حيث أرجع الأسرى وجبة طعام، وأغلقوا أمس جميع أقسام السجن باستثناء قسم (3).

ولفتت إلى أن ما قام به أسرى "جلبوع" من خطوات احتجاجية يأتي رفضاً للحركة الاستفزازية التي قامت بها إدارة السجن والمتمثلة بنقل الأسير يونس بشكل مفاجئ، وبدون أية أسباب تستدعي لذلك.

وأضافت أنه من المتوقع أن تعقد جلسة حوار بين ممثلي الأسرى في "جلبوع" وقائد مخابرات المنطقة، للمطالبة بإعادة عميد الأسرى يونس إلى المعتقل، وفي حال فشلت جلسة الحوار فإن الأسرى سيستمرون بخطواتهم التصعيدية.

وحذرت الهيئة من خطورة تصاعد الهجمة الشرسة بحق الأسرى لا سيما الكوادر التنظيمية داخل المعتقلات، فـ"سلطات الاحتلال تتعمد الانتقام من الأسرى وتعقيد تفاصيل حياتهم والتنغيص عليهم بشتى السبل".

يذكر بأن الأسير يونس من بلدة عارة في الداخل المحتل، وهو معتقل منذ عام 1983، ومحكوم بالسجن المؤبد الذي جرى تحديده لاحقا لمدة 40 عامًا.