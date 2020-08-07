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حصان خشبي صغير يرعب خيول ويدفعها للتراجع

07 آب / أغسطس 2020 07:00

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تخشى الخيول مثل العديد من الحيوانات المواقف غير مألوفة، خاصة في مواجهة العدو الطبيعي، لكن ما يعتبرونه عدوا يمكن أن يكون حصانا خشبيا بسيطا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر كيف توقف مجموعة من الأصدقاء، كانوا يتجولون في مدينة باري في ويلز على متن الخيول، فجأة عندما شاهدوا حصانا خشبيا بسيطا.

لم يرغب أصغر الخيول في الاقتراب من اللعبة الصغيرة، التي كانت على جانب الطريق. ومع ذلك، ظل صاحبها يصر على ذلك.

وفي الوقت نفسه، تمكن الحصان الأكثر خبرة من الاقتراب قليلاً، في مواجهة السخرية من أصحابها، تمكن الحصان بهدوء من استنشاق العدو الغامض واستنتج أنه لا يشكل تهديدا وحتى أنه أكل بالقرب منه

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