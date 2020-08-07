وكالة الرأي الفلسطينية الفرق بين الوضع العادى والداكن فى استهلاك بطارية الموبايل وكالة الرأي الفلسطينية إحساس "غريب" في جسمك "يحذرك" من نقص فيتامين B12! وكالة الرأي الفلسطينية ما مقدار الماء الذي يجب شربه يوميا لتجنب انتفاخ المعدة؟ وكالة الرأي الفلسطينية ظاهرة غريبة فوق بحيرة صينية وكالة الرأي الفلسطينية عامل غامض يسبب الموت بالفيروس التاجي وكالة الرأي الفلسطينية حصان خشبي صغير يرعب خيول ويدفعها للتراجع وكالة الرأي الفلسطينية حمامة خارقة تتشبث بمحرك طائرة أثناء الإقلاع والنتيجة غير متوقعة وكالة الرأي الفلسطينية مدرب بايرن ميونخ: لا يمكن الاستهانة بتشيلسي رغم ثلاثية الذهاب وكالة الرأي الفلسطينية الملكى يتسلح بسجل مثالى خارج ملعبه فى ثمن النهائى وكالة الرأي الفلسطينية يوفنتوس يستضيف ليون بحثا عن التأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا
أخبار » الأسرة و المجتمع

إحساس "غريب" في جسمك "يحذرك" من نقص فيتامين B12!

07 آب / أغسطس 2020 07:17

1
1

يمكن أن يحدث نقص فيتامين B12 بمرور الوقت، حيث يكافح الجسم لامتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة التي تتناولها.

وفي الشباب، يمكن لمعظم الناس الحصول على فيتامين B12، الذي يحتاجه الجسم، من تناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

وعلقت Ada - وهي شركة صحية عالمية أسسها الأطباء والعلماء ورواد الصناعة - بأن نقص فيتامين B12 شائع بين الأشخاص فوق سن الخمسين.

وأوضحت إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، أن مخازن فيتامين B12 يمكن أن تستمر زهاء أربع سنوات دون تجديدها.

وقد يفسر هذا سبب تأكيد Ada على أن "أعراض نقص فيتامين B12 عادة ما تتطور تدريجيا، ويمكن أن تكون واسعة النطاق".

وبما أن فيتامين B12 ضروري لإنتاج الخلايا العصبية، فقد تشعر بإحساس "غريب" في الجسم إذا كنت تعاني من نقص في الفيتامين.

وقالت Ada إن "الأحاسيس الغريبة" يمكن أن تظهر "في اليدين أو الساقين أو القدمين. وقد تواجه شعورا بالوخز، يحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى الأعصاب.

وعادة، يحدث هذا عند الجلوس أو النوم على جزء من الجسم، ويستمر بضع دقائق فقط. ويمكن أن يظهر هذا الإحساس لدى أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين  B12، حيث تتلف الأعصاب، من العدم وبدون سبب واضح.

وتشمل الأعراض الأخرى الخاصة بنقص فيتامين B12: لون البشرة الشاحب والاصفرار، واحمرار اللسان والتقرحات في الفم، بالإضافة إلى اضطرابات الرؤية وصعوبة في المشي والتوازن.

وبالنسبة للنقص الشديد، يمكن أن تكون هناك اختلافات ملحوظة في المزاج والأفكار والمشاعر والسلوكيات.

وأفادت Ada أن الشخص الذي يعاني من هذا النوع من نقص الفيتامين، يمكن أن يعاني من فقدان الذاكرة والتهيج والاكتئاب والذهان.

وأدركت Ada أن نوعا معينا من العقاقير، يسمى الميتفورمين - الموصوف عادة لمرض السكري - يمكن أن يؤدي إلى نقص فيتامين B12. كما أن الاستخدام المطول لبعض عقاقير علاج حرقة المعدة والقرحة الهضمية، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم نقص فيتامين B12 الحالي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟