طائرات الاحتلال تستهدف موقعاً للمقاومة شمال القطاع

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، على موقع يتبع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقع فلسطين العسكري شمال شرق بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي هاجم موقعاً لحماس بصاروخين، رداً على إطلاق بالونات حارقة تجاه الغلاف هذا اليوم.

وأكد ناطق عسكري إسرائيلي، مهاجمة الموقع، زاعماً أنه تم استهداف بنية تحتية أرضية "نفق" رداً على إطلاق البالونات الحارقة.