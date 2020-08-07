النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2578)  الجمعة 7/8/2020

1981م مشروع "الأمير فهد"، حيث نشرت وكالة الأنباء السعودية يوم 7/8/1981متصريحاً للأمير فهد بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية في ذلك الحين ضمنه مشروعاً لتسوية النزاع العربي- الإسرائيلي.