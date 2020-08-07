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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2578) الجمعة 7/8/2020
أخبار فلسطينية
«الخارجية» تطالب بحماية دولية للفلسطينيين
«منظمة التحرير» تلتزم وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل
تسجيل 453 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
ارتفاع وفيات الجاليات الفلسطينية بكورونا إلى 207 والإصابات لـ4086
الإعلام الحكومي: فتح معبر رفح خلال أيام لاستقبال 2000 عالق
الزهار يُهاتف رئيس البرلمان اللبناني معزيًا بضحايا الانفجار
هنية يهاتف الرئيس اللبناني ورئيسي الوزراء والبرلمان
أخبار إسرائيلية
مليون شيكل تعيد الأحزاب الدينية إلى نتنياهو
ليبرمان: إضاءة مبنى بلدية (تل ابيب) بالعلم اللبناني "خيانة"
غانتس: سنبدأ الشهر المقبل باختبار لقاح ضد كورونا على البشر
"العليا الإسرائيلية" توقف مؤقتًا وبشكل جزئي عملية هدم مقبرة يافا
أحزاب "الحريديم" تعارض أي انتخابات مع تمسك حزب غانتس بشرطه
دغلس يحذر من تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين
كوخافي يأمر بالإبقاء على حالة التأهب القصوى مع لبنان
نائب إسرائيلي سابق: نشكر العباقرة والأبطال الذين نظموا عرض بيروت
رسميا: إلغاء تقييدات نهاية الأسبوع في اسرائيل.. وعرض خطة فتح المدارس
استطلاعان: نتنياهو مستمر في التراجع وقفزة لبينيت
اخبار دولية
إيران تجدد اتهامها أميركا وإسرائيل بـ«هيروشيما القمح» في لبنان
إصابات كورونا حول العالم تلامس عتبة الـ19 مليونا
مظاهرة احتجاجية بالنمسا رفضًا لخطة الضم
روسيا تدين قصف "إسرائيل" أهدافًا للنظام السوري
أخبار عربية
انهيار مبنى من 5 طوابق في مصر وبحث عن عالقين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
حماس: قصف إسرائيل لغزة استمرار للعدوان على شعبنا
مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً شمال قطاع غزة
استمرار ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس “كورونا”.. والحكومة تبحث تحريك عجلة الاقتصاد مع أرباب…
الحكومة الفلسطينية توقع اتفاقية بقيمة 30 مليون دولار مع البنك الدولي ـ(فيديو)
الفلسطينيون يواصلون مؤازرة لبنان بوقفات تضامنية والتلفزيون يضيء مقره بالعلم اللبناني
خطر تفشي “كورونا” يقترب من كافة سجون الاحتلال.. الإعلان عن إصابة أسيرين بالفيروس…
الشرق الأوسط
30 مليون دولار من البنك الدولي لعائلات فلسطين
الخليج الإماراتية
الاحتلال يشرد فلسطينيين بالضفة ويجرف أراضيهم
الأهرام المصرية
الجيش الإسرائيلي يعلن عن 307 حالات إصابة بكورونا بين صفوفه
الشروق المصرية
طائرات إسرائيلية مسيرة تقصف بصاروخين موقعا لحركة حماس شمالي قطاع غزة
الغد الأردنية
إحباط تزوير ملكية آلاف الدونمات في القدس المحتلة
الصحة الفلسطينية: وفاة جديدة بكورونا لسيدة من نابلس
فلسطين: ولادة بنك حكومي لضمان صرف مخصصات الأسرى
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالصور صحفيو غزة يتضامنون مع مؤسسات لبنان الإعلامية
حماس: إصابات الأسرى المتواصلة بكورونا يعكس استهتار الاحتلال بأوضاعهم
قضى 17 عاما.. (إسرائيل) تفرج عن الأسير إبراهيم البيطار
ارتفاع وفيات الجاليات الفلسطينية بكورونا إلى 207 والإصابات لـ4086
القرعاوي: استهداف العمل النقابي في الجامعات محاولة لكي الوعي
الاحتلال يردم 3 برك مياه زراعية في الأغوار الوسطى
الأسير أبو عرام يعلق إضرابه عن الطعام
"نواجعة" يدفع ثمن قرار مناهضة التطبيع ومقاطعة منتجات الاحتلال
القدس المحلية
(محدث) وفاة طفلة جراء إصابتها بطلق ناري مجهول في سلوان
أهالي دير شرف يتمكنون من اقتلاع بؤرة استيطانية جديدة غرب نابلس
الصحة" توقع اتفاقية تعاون مع مستشفى سانت جون لعلاج مرضى
ارجموا مريم" و"خبير كورونا" مسرحيتان بدعم وزارة الثقافة بغزة
جيش الاحتلال يقرر إبقاء حالة التأهب على الجبهة الشمالية
بيت لحم: افتتاح محطة الأوكسجين الحديثة بالمركز الوطني لعلاج
الإفراج عن أسير من بيت لحم بعد 4 أعوام في الأسر
تمديد اعتقال الأسيرة تسنيم القاضي لثمانية أيام
هدم ثلاث برك زراعية في الجفتلك
التنفيذية" تؤكد التضامن مع لبنان والالتزام بوقف التفاهمات
القدس: "الأوقاف" تطالب بوقف اقتحام الأقصى وسياسة الإبعاد
الحياة الجديدة
القدوة: هدفنا هو إنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين على حدود
تسجيل حالة وفاة في صفوف جاليتنا في السعودية
الاحتلال يفكك غرفتين زراعيتين قرب العيسوية ويستولي على معداتهما
الاحتلال يهدم 4 منازل في القدس
الأيام
»حسين الشيخ: الأولوية لبلدنا وللحفاظ على وحدتنا وتماسكنا
»المدمرة منازلهم في غزة ينتظرون منذ ست سنوات إعادة بنائها
»وقفات تضامنية مع لبنان في الضفة وغزة
»الاستعدادات للعام الدراسي تصطدم بقسوة الأوضاع المادية في غزة
»الاحتلال يمنع وقفة احتجاجية على ممارسات المستوطنين في خربة الفارسية
وكالة صفا
منظمة حقوقية إسرائيلية: نصف مرضى غزة لا يسمح لهم بالخروج للعلاج
اللجنة التنفيذية: وقف الاتفاقات مع الاحتلال لا يتجزأ
مدير تعليم شمال غزة يناقش مع مدراء المدارس قضايا إدارية وتربوية
الاحتلال يستولي على مضخة باطون في يطا
الاحتلال يهاجم مواطنين قرب بئر مياه غرب نابلس
المفتي يدين سلب صلاحيات إدارة "الإبراهيمي" من بلدية الخليل
تقرير أممي: الاحتلال هدم وصادر 30 مبنى فلسطينيًا بأسبوعين
وكالة الرأي الفلسطينية
الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" بعد فحص 66 عينة
"الأسرى".. جمع عليهم وباءين الاحتلال وكورنا (تقرير)
بعد انقطاع دراسي دام لأكثر من 5 أشهر.. كيف سيبدأ العام؟
تصعيد بسجن "جلبوع" بعد قمع الاحتلال عميد الأسرى
النائب العام يستقبل نخبة من خريجي الدراسات العليا في القانون
الأوقاف تفتح باب التسجيل للبرنامج العلمي الثالث "نحو الرسوخ"
فلسطين اليوم
الشيخ عدنان: إضراب الأخرس دعوة للمحررين المعاد اعتقالهم لمواجهة الاعتقالات بالإضراب
صفارات الإنذار تدوي في شمال فلسطين المحتلة
غرق شابين في بحر رفج جنوب القطاع
٦ إصابات بينها حالة خطيرة جراء حادث سير قرب القدس
فيديو.. اندلاع 44 حريقًا في مستوطنات غلاف قطاع غزة
محطات الزلازل "الإسرائيلية" ترصد انفجار مرفأ بيروت
سما نيوز
المتحدث باسم وزارة المالية يوضح صحة الانباء المتداولة حول رواتب الموظفين
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 95
هآرتس: أليس مشهد دمار بيروت اليوم هو ما هددت به إسرائيل قبل أسبوع؟
رغم نفي اسرائيل علاقتها بالحادثة.. صحفي إسرائيلي- أمريكي يتهم تل أبيب بالتورط في انفجار بيروت..!
أهالي دير شرف يتقتلعون بؤرة استيطانية جديدة غرب نابلس
عرب 48
كورونا: وفاتان جديدتان في الخليل وإصابة 190 مقدسيًّا بالفيروس
الحكومة الفلسطينية تقترض 30 مليون دولار من البنك الدولي لمجابهة كورونا
إصابة الأسيرين نعيم أبو تركي ومحمود الغليظ بكورونا
وكالة وفا
11وفاة و1356 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إس ...
اختتام مشروع الأضاحي في "الخيرية الإسلامية" ب ...
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محافظ بيت لحم يفتتح محطة الأوكسجين في المركز .
حدث في مثل هذا اليوم
- 7 آب (أغسطس)
- 1982م الموافق 17 شوال 1402هـ السبت اتفاق لبناني فلسطيني أمريكي (خطة فيليب حبيب) لإجلاء المقاتلين الفلسطينيين عن بيروت دون تعرض إسرائيل لهم.
- 1981م مشروع "الأمير فهد"، حيث نشرت وكالة الأنباء السعودية يوم 7/8/1981متصريحاً للأمير فهد بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية في ذلك الحين ضمنه مشروعاً لتسوية النزاع العربي- الإسرائيلي.
- 1955 م تأسيس جامعة بار إيلان الإسرائيلية في تل أبيب.