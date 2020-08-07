محدث| الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بمناطق متفرقة بالضفة

غزة-الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، 5 مواطنين من بيت لحم وطولكرم وجنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر أبو الرب بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت الشاب محمد أحمد الجعفري من سكان مخيم الدهيشة أثناء تواحده في مكان عمله داخل مناطق الخط الأخضر.

وأفادت مصادر أمنية :" بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عطية صبح (23 عاما) من منطقة جبل هندازة شرقا، وحمزة بلال الدبس (20 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر، ان مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال أثناء اقتحام مخيم الدهيشة، حيث أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال قرية فقوعة شرق جنين، واعتقلت الشاب أمير منذر مساد بعد مداهمة منزل ذويه..