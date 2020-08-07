وكالة الرأي الفلسطينية النيابة والاقتصاد والزراعة يؤكدون على ضرورة حماية وتنظيم قطاع تجارة وتربية الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية محدث| الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بمناطق متفرقة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة والاشغال تبحثان سبل تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تلتقى الكاتب محمود جودة لمناقشة جملة من القضايا الهامة وكالة الرأي الفلسطينية مصرع شابين غرقًا قبالة سواحل رفح وكالة الرأي الفلسطينية تأكيدات على ضرورة إسناد الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يناقش مع مدراء المدارس جملة من القضايا الإدارية والتربوية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2578) الجمعة 7/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية قاسم : قصف إسرائيل لغزة استمرار للعدوان على شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع وفيات كورونا بالضفة إلى 95 بعد وفاة مواطن من الخليل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

محدث| الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بمناطق متفرقة بالضفة

07 آب / أغسطس 2020 10:31

1
1

غزة-الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، 5 مواطنين من بيت لحم وطولكرم وجنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر أبو الرب بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت الشاب محمد أحمد الجعفري من سكان مخيم الدهيشة أثناء تواحده في مكان عمله داخل مناطق الخط الأخضر.

وأفادت مصادر أمنية :" بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عطية صبح (23 عاما) من منطقة جبل هندازة شرقا، وحمزة بلال الدبس (20 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر، ان مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال أثناء اقتحام مخيم الدهيشة، حيث أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال قرية فقوعة شرق جنين، واعتقلت الشاب أمير منذر مساد بعد مداهمة منزل ذويه..

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟