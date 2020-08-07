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إصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة شمال رام الله

07 آب / أغسطس 2020 03:11

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا في مسيرة سلمية نحو أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة، وللمطالبة بإزالتها.

واستولت قوات الاحتلال على السهل الشرقي للبلدة قبل عدة أشهر، ونصبت خياما فيه بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة، مبينا أن مساحة السهل تقدر بـ3500 دونم، وهو يعتبر مصدر رزق للمزارعين هناك.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والقوى والفعاليات الوطنية والشعبية في محافظة رام الله، دعت لإقامة صلاة الجمعة، بجانب أراضي ترمسعيا المهددة بالاستيلاء عليها، والمشاركة في المسيرة رفضا للبؤرة الاستيطانية الجديدة.

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