الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

أخطرت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، بوقف البناء في منزلين مأهولين بحجة عد الترخيص، في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية ، بأن المنزلين يعودان للشقيقين عساف وعيسى عادل الفروخ، وتبلغ مساحة كل واحد فيهما 150 مترا مربعا.