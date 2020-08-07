الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم المحتلة

أخطرت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، بوقف البناء في منزلين مأهولين بحجة عد الترخيص، في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية ، بأن المنزلين يعودان للشقيقين عساف وعيسى عادل الفروخ، وتبلغ مساحة كل واحد فيهما 150 مترا مربعا.
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07 آب / أغسطس 2020 04:16
الضفة المحتلة-الرأي:
أخطرت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، بوقف البناء في منزلين مأهولين بحجة عد الترخيص، في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية ، بأن المنزلين يعودان للشقيقين عساف وعيسى عادل الفروخ، وتبلغ مساحة كل واحد فيهما 150 مترا مربعا.