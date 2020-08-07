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الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم المحتلة

07 آب / أغسطس 2020 04:16

الضفة المحتلة-الرأي:

أخطرت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، بوقف البناء في منزلين مأهولين بحجة عد الترخيص، في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية ، بأن المنزلين يعودان للشقيقين عساف وعيسى عادل الفروخ، وتبلغ مساحة كل واحد فيهما 150 مترا مربعا.

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