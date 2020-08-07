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عوض يثمن جهود الصحة في تعزيز الرعاية الصحية ومواجهة كورونا

07 آب / أغسطس 2020 05:08

اجتماع عوض والصحة
اجتماع عوض والصحة

غزة- الرأي:

 أشاد  "رئيس متابعة العمل الحكومي"، "محمد عوض" بجهود وزارة الصحة في تعزيز الرعاية الصحية ومواجهة جائحة كورونا.

وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بمجلس وزارة الصحة برئاسة وكيل الوزارة د. "يوسف ابو الريش" والوكلاء المساعدون والمدراء العامون ومدراء الوحدات، لبحث ومناقشة مستجدات العمل الصحي وتطورات الجهود الحكومية في تحصين قطاع غزة أمام جائحة كورونا.

وقال عوض ، "إن ما تحقق من مؤشرات وقائية ضمن الخطة الحكومية لمواجهة كورونا خلال الفترة الماضية لم يكن وليدا للصدفة انما هي نتيجة نوعية لجهود جامعة ضمت المخلصين من المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة التي كان لطواقمها البصمة الكبرى في نجاح الخطط وتتويج عمل اللجان المختصة في انفاذ جملة الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية أهلنا في غزة من انتشار وباء كورونا".

وذكر أن هذه المرحلة وكما مراحل التحدي الممتدة يثبت الكادر الصحي أنه الأجدر في أن يكون بصدارة خط الدفاع عن صحة المواطن ، وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا .

ودعا عوض كافة كوادر وزارة الصحة إلى بذل المزيد من العمل وتحقيق المزيد من الخطوات التي تساهم في تعزيز المؤشرات الصحية وتحصين المجتمع .

بدوره قال وكيل وزارة الصحة، "يوسف ابو الريش"، "إن الوزارة حققت نموذجا حقيقيا في ادارة ملف ازمة جائحة كورونا من خلال ما اتخذته من اجراءات وتشكيل اللجان، والاجراءات على الأرض التي ارتكزت على الايمان العميق من كافة كوادر وزارة الصحة بالمضي قدما لمنع وصول هذا الوباء الى داخل المناطق السكنية".

وأشار ابو الريش إلى أن اللقاءات مع قيادة العمل الحكومي في غزة هي بمثابة تكريم وتعبير مقدر لكافة الجهود التي تبذلها طواقم وزارة الصحة وبشكل متوازي مابين تعزيز الاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا ، والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية بكافة مستوياتها وفق معايير الجودة الصحية .

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