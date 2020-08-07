الاونروا توضح تعليمات بدأ العام الدراسي الجديد بغزة

غزة- الرأي:

أصدرت وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأنروا اليوم الجمعة التعليمات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد في مدارسها، و الذي سيبدأ يوم غدٍ السبت.

وطالبت الوكالة أهالي الطلبة بإرسال حقيبة مع الطالب لاستلام القرطاسية المدرسية، مشيرةً إلى أن شهر أغسطس سيكون شهر استدراكي يعتمد على أربع حصص يوميا تبعا للتالي :

لن يكون طابور صباحي وينصح بوصول الطلاب الساعة 7/20( السابعة والثلث)

سيقرأ الطلاب حصتين ثم استراحة داخل الصف ( لن يغادروا الصف ) ثم يكملون الحصتين الثالثة والرابعة

يغادر الطلاب المدرسة للفترة الصباحية الساعة 10/45( الحادية عشرة إلا ربع )

دوام الفترة المسائية من الساعة 12/20 (الثانية عشرة والثلث ) والمغادرة الساعة3/45 ( الرابعة إلا ربع).

يتم تعقيم المدرسة في حال كان هناك فترة مسائية.

في شهر أغسطس لن يكون هناك مقصف مدرسي وبالتالي يلزم الطالب بإحضار وجبة إفطار لتناولها أثناء الاستراحة داخل الصف بالإضافة لزجاجة ماء

ودعت الوكالة أولياء الأمور على الاستفادة من الشهر الاستدراكي نظرا لأهميته القصوى كأساس للدخول في منهاج العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.