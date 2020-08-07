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إصابة شاب خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

07 آب / أغسطس 2020 05:53

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب شاب (23 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدمه، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمنددة بخطة الضم.

وذكر منسق المقاومة الشعبية "مراد شتيوي"، أن شابا أصيب بالرصاص المعدني في قدمه، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال الذي أطلق  الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من ابناء القرية، الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في جميع المواقع.

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