نصر الله: ننفي وجود أية مواد أو أسلحة بمرفأ بيروت

وكالات-الرأي:

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وجود أية مواد للحزب في مرفأ بيروت الذي دمر بشكل كامل جراء الانفجار الذي وقع به قبل أيام.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني تعقيبا على الحادث الذي خلف أكثر من 50 ضحية و5000 جريح: "ننفي بالنفي القاطع أنه لا يوجد شيء للحزب بالمرفأ لا مخزن أسلحة ولا ذخيرة ولا نترات لا حاليًا ولا بالحاضر".

وأضاف: " بعض الأطراف لم يكن يعنيها إذا كان انفجار الميناء عرضيا بقدر اتهام حزب الله وعلاقته بالحادث، وأي اتهامات وجهت لنا من اللحظة الأولى ظلمانية وتجن".

وتابع الأمين العام لحزب الله: " نحن لا ندير ولا نتدخل في مرفأ بيروت ولا نعرف ما فيه، ونعرف عن ميناء حيفا أكثر مما نعرف عن ميناء بيروت".

ووصف ما حصل في بيروت بأنه "فاجعة كبرى إنسانياً ووطنياً بكل المعايير، وأن تداعيات الفاجعة خطيرة وكبيرة جداً ولها نتائج اجتماعية وصحية واقتصادية".

وأشار إلى أن اللافت أن الانفجار كان انفجاراً عابراً للطوائف والمناطق والأذى لحق بكل أحياء بيروت التي تختصر لبنان.

وتمنى أن يتمكن الجميع من القدرة على الصمود والصبر والإرادة لتجاوز هذه المحنة.

وشدد على أن هذه الفاجعة تحتاج إلى تعاط استثنائي على كل الصعد.

وأشاد ببروز حضور المشهد الشعبي إلى جانب الدولة والحضور السريع للهيئات والمؤسسات المدنية، وحالة التعاضد الجماعي من تبرعات ومبادرات وتعاطف رغم كل ما يعيشه البلد من أزمات.

ولفت إلى أن حزب الله بكل مؤسساته وأفراده هو بتصرف الدولة اللبنانية لتجاوز هذه الازمة، وهو مستعد للمساهمة بمشروع الإيواء ونحن مستعدون لإيواء العائلات المشردة وتأمين مساكن بديلة لها.