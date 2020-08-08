لماذا اطلق على جهاز تحكم الكمبيوتر اسم "ماوس"



نستخدم كل أجزاء الكمبيوتر بأسمائها المختلفة دون معرفة السبب الحقيقى وراء تسميتها ومن بين ذلك "الماوس" أو الفأرة التي تحرك السهم على شاشة الكمبيوتر وتتحكم في تحركاتك وتحكمك في الجهاز الآلى، وهنا نرصد سبب تسميته بهذا الاسم وفقا لما ذكره موقع "devinedesign".



تصور دوج إنجلبارت الفأرة خلال محاضرة مؤتمر في عام 1961، حيث استخدم تصميمه الأول، في عام 1963، وكان عبارة عن عجلات دوارة مستوحاة من أجهزة قياس المساحة الميكانيكية تسمى مقاييس الخط المسنن التي تم اختراعها في القرن التاسع عشر.



وعندما سئل دوج إنجلبارت عن اسم اختراعه الأكثر شهرة ، قال: "بدا الأمر وكأنه فأر له ذيل، وقد أطلقنا عليه جميعًا ذلك".



وكان الزيل عبارة عن السلك في الأصل، واشتق اسم "الفأر"، في معهد ستانفورد للأبحاث، من تشابه النماذج القديمة، التي كان لها سلك متصل بالجزء الخلفي من الجهاز، مما يوحي بفكرة وجود ذيل مع القوارض الصغيرة الشائعة بنفس الاسم.



اخترع دوجلاس إنجلبارت من معهد ستانفورد للأبحاث الفأرة في عام 1963 بعد اختبار قابلية الاستخدام المكثف.



لا تظهر كلمة "فأرة" في براءة اختراع انجلبارت لجهاز التوجيه الحاسوبي الذي أصبح منتشرًا في كل مكان في غضون 20 عامًا.



وكانت كل العجلات ذات حواف حادة تتدحرج في اتجاه واحد فقط، لتنقل معلومات الحركة في هذا الاتجاه، وتم تطوير الماوس لأول مرة من جانب بيل إنجليش لإنشاء "ماوس كرة"، حيث استبدل العجلات بالكرة، وتمكن الجهاز من الانزلاق بسهولة في أي اتجاه ثم إلى الماوس الحالي الذى لا يلتزم بكرة لتحريكه في كل الأنحاء.

