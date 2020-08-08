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علماء المتحجرات الروس يعثرون على آثار أسلاف الديناصورات القديمة

08 آب / أغسطس 2020 08:59

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حقق علماء المتحجرات من بطرسبورغ اكتشافات فريدة بالقرب من قرية شستاكوفو في منطقة “كوزباس” الروسية .
وذلك بعد أن عثروا على آثار متحجرة من حيوانات صغيرة الحجم يمكن وصفها بأجداد الديناصورات.
وعاشت تلك الحيوانات في عصر يسبق عصر الديناصورات القديمة. وتميزت بأبعاد صغيرة مقارنة بكل الديناصورات المعروفة.
وبين تلك الاكتشافات عظام الأطراف وفقرات العمود الفقري لحيوانات تسمى بـ “البسيتاكوصورات” التي عاشت منذ  100 – 130 مليون عام في العصر الطباشيري المبكر،  أي قبل عصر الديناصورات وحيدة القرن  والتيرانوصورات بـ 60 – 70 مليون عام.
وإضافة إلى ذلك فإن العلماء اكتشفوا في تلك المنطقة كذلك أجزاء من الهيكل العظمي للساحلي القديم  وشظية من فك التمساح القديم.

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