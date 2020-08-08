الطلبة في قطاع غزة يعودون لمدارسهم بعد انقطاع لأشهر

غزة – الرأي:

توجه صباح اليوم السبت، طلبة المدارس في قطاع غزة إلى مقاعدهم الدراسية، في أول يوم دراسي لهم بعد انقطاع عن الدراسة لنحو خمسة أشهر بسب جائحة فيروس "كورونا" المنتشر عالمياً.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أمس عن انتهائها من تعقيم وتنظيف كامل لجميع المدارس في محافظات قطاع غزة، لبدء العام الدراسي الجديد.

و شارك في عمليات التعقيم والتنظيف طواقم من وزارات التعليم والصحة والداخلية وجهاز الدفاع المدني وفق البروتوكول الصحي، حيث تأتي هذه الإجراءات لتوفير البيئة الآمنة والمناسبة للطلبة والوقاية من مختلف الأمراض بما فيها مرض كورونا.

كذلك أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة زياد ثابت، أن الشهر الأول من الدراسة سيخصص للتعليم الاستدراكي، الذي يُركز على المهارات اللازمة للتعلم اللاحق، حيث ستنفذ خطة التعليم الاستدراكي، وخطة توزيع الموضوعات الدراسية للعام الدراسي الجديد وفق السيناريوهات التي وضعتها الوزارة في ظل جائحة كورونا.

والسيناريوهات هي: الأول دوام طبيعي، والثاني دوام جزئي، والثالث وقف الدوام، حيث إن الوزارة وضعت مخططات لاستمرار التعليم والتكيف مع أي سيناريو بشكل سلس.

ولفت ثابت إلى أن تحديد موعد العام الدراسي جاء بعد التواصل مع الوزارة برام الله حيث تم التأكيد على بدء العام الدراسي في المحافظات الفلسطينية بناء على الظروف الصحية، كما تم التواصل في هذا الأمر مع وزارة الصحة ووكالة الغوث ومجالس أولياء الأمور.

ونوه إلى أن الوزارة ستفتتح العام الدراسي ببرامج مميزة تحبب الطلبة بالمدارس ، كما سيتم تخصيص برامج تهيئة وضعت بشكل احترافي لطلبة الصف الأول الجدد الذين لن يتلقوا مواد استدراكية مثل باقي الصفوف بل سيتلقون أنشطة ترفيهية تربوية خاصة.