أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي يوم السبت على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.41 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 4.17 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.82 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل.
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08 آب / أغسطس 2020 11:25
غزة – الرأي:
جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي يوم السبت على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.41 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 4.17 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.82 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل.
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