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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

08 آب / أغسطس 2020 11:25

غزة – الرأي:

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي يوم السبت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.41 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 4.17 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.82 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل.

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