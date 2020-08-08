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الاحتلال يواصل عزل الأسير عمر خرواط منذ أكثر من 4 شهور

08 آب / أغسطس 2020 09:54

الضفة المحتلة-الرأي:

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال تواصل عزل الأسير عمر فهمي خرواط، منذ أكثر من أربعة شهور داخل عزل معتقل "مجدو"، بأوضاع حياتية قاسية.

وكانت إدارة معتقلات الاحتلال أقدمت خلال شهر آذار الماضي على عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة "فتح" في معتقل "ريمون" بشكل تعسفي، وهم: حاتم القواسمة، وأسامة اسعيد، وإبراهيم عبد الحي، إضافة إلى الأسير خرواط، وجرى نقلهم بعدها إلى سجون أخرى.

ولفتت الهيئة إلى أن سياسة العزل تعتبر من أخطر الإجراءات التنكيلية التي تتبعها إدارة السجون بحق الأسرى، وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة واستهدفت العديد من القادة والكوادر التنظيمية.

وذكرت أن سلطات الاحتلال لا تكتفي بزج الأسير داخل زنازين صغيرة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، بل تعمد أيضا تنفيذ عمليات تفتيش ومداهمات لزنزانته تحت حجج وذرائع واهية، ليس الهدف منها سوى إذلال الأسير ووضعه في حالة من القلق وعدم الاستقرار طوال الوقت.

يشار إلى أن الأسير خرواط (49 عاما) من محافظة الخليل، ومحكوم بالسّجن المؤبد لأربع مرات، ومعتقل منذ عام 2002.

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