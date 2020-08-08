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الخارجية تتابع جريمة إعدام المواطنة السمودي مع الجنائية الدولية

08 آب / أغسطس 2020 09:58

تشييع جثمان الشهيدة داليا سمودي
تشييع جثمان الشهيدة داليا سمودي

وكالات-الرأي:

أكدت وزاره الخارجية برام الله، متابعتها لجريمة اعدام المواطنة "داليا السمودي"، على أيدي قوات الاحتلال، مع محكمة الجنايات الدولية.

وأشارت في بيان صدر عنها اليوم السبت، إلى أنها تقوم بإعداد التحضيرات اللازمة لرفع ملف هذه الجريمة وتفاصيلها الى الجنائية الدولية، مطالبة المحكمة بسرعة اعلان قرارها بشأن انطباق صلاحياتها على أرض دولة فلسطين، وفتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال ومحاسبة عناصره ومسؤوليه.

وقالت "إن المجتمع الدولي مطالب بالخروج عن صمته والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا".

وأدانت وزاره الخارجية، في بيانها، جريمة الاعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنة داليا سمودي (24 عاما) في جنين، أمس، وهي داخل منزلها تحاول حماية اطفالها من همجية الاحتلال، في جريمة جديدة يندى لها جبين الانسانية، وتضاف الى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق ابناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها "بنيامين نتنياهو"، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة النكراء والبشعة، واعتبرت أن الاحتلال يتمادى في ارتكاب مثل هذه الجرائم تحت مظلة الدعم الأمريكي الكامل للاحتلال ومشاريعه والحماية التي توفرها ادارة ترمب لقادة ومسؤولي الاحتلال.

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