لماذا يتم الصعود على متن الطائرات من الطرف الأيسر

هناك بعض الأشياء حول الطائرات والسفر التي نأخذها كأمر مُسلم به. نادرًا ما نتوقف عن التساؤل عن سبب استدعاء الطيار للجميع "روجر" أو ما يحدث مع خدمة الوجبات في قمرة القيادة. واليوم ، السؤال الكبير والمُحير: لماذا ندخل الطائرة دائمًا من الجانب الأيسر؟

حتى على الخطوط الجوية البريطانية (القيادة في بريطانيا عكس كافة الدول) - فإن ركوب الطائرة من الجانب الأيمن سيكون منطقيًا ، فلا يزال الركاب على متن الطائرة على اليسار.

بالطبع ، هناك دائمًا استثناءات للقاعدة (الطائرات الصغيرة ذات المقعدين ، على سبيل المثال) ولكن بالنسبة لأولئك الذين يسافرون تجاريًا ، فإن السبب وراء الصعود من جانب واحد ذو شقين.

وأوضح طيار سابق بالقوات الجوية الأمريكية "تم إنشاء مطارات مبكرة حتى تتمكن الطائرات من التاكسي أمام مبنى الركاب والتوقف عن تفريغ الركاب". "كان من المفيد أن يتمكن الطيار من توقيف الطائرة قرب مبنى المطار ووضع باب الطائرة أمام البوابة."

إن إبقاء الركاب على الجانب الأيسر يبقيهم أيضًا بعيدًا عن طريق طاقم الأرض على الجانب الأيمن الذين يقومون بتزويد الطائرة بالوقود.

يأتي تفسير آخر من البحار. يعرف معظم الناس أن المنفذ والميمنة يشيران إلى الجانبين الأيسر والأيمن للسفينة. لكن أصل "الميمنة" يشير في الواقع إلى وضع "لوح التوجيه" ، وهو جزء من القارب يشبه الدفة.

كتب أندرو ستاج ، الطيار التجاري "تطلب وضع هذه اللوحة أن يكون جانب الميناء هو الجانب الذي ستشرع فيه وتنزل منه ، لذلك اتبع معظم مصممي الطائرات والطائرات نفس الاتفاقية".