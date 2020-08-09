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الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام

09 آب / أغسطس 2020 08:12

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل  والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في الليل يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية ألمناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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