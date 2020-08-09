20 مليون إصابة و733 ألف حالة وفاة بـ"كورونا" عالمياً

تواصل وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم الارتفاع وتسجيل معدل قياسي لتتجاوز حصيلة الوفيات 733 ألفا، فيما تقترب حصيلة الإصابات من 20 مليون إصابة.

وأصبحت أميركا اللاتينية من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة الـ5 ملايين حالة، بينما بلغ عدد الوفيات بواقع 215 ألف وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء حول العالم، بحيث سجلت حتى السبت، أكثر من 161 ألف وفاة، فيما اقتربت حصيلة الإصابات من 5 ملايين حالة.

وتخطت البرازيل عتبة مئة ألف وفاة وثلاثة ملايين إصابة بكوفيد-19، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة البرازيلية.

وسجلت البرازيل والتي تعد ثاني الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، مئة ألف و477 وفاة وثلاثة ملايين و12 ألفا و412 إصابة.

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6495 إصابة جديدة بفيروس كورونا و695 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي القارة السمراء، تجاوزت حصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا عشرة آلاف شخص في جنوب أفريقيا منذ تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وفي القارة الأوروبية، سجلت العديد من الدول مئات الإصابات وبعضها عاود فرض الإجراءات المشددة، إذ فرضت فرنسا ارتداء الكمامات في عدد من مدنها بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأضافت السلطات في إسبانيا مدينة أراندا دي دويرو قضاء مدريد إلى قائمة مناطق تفرض فيها حجرا محليا وتشمل إقليمي الباسك وكتالونيا إضافة إلى أرغون.

وفي إيطاليا سجلت 347 إصابة جديدة، وسط مخاوف من موجات ثانية من الوباء، في وقت باتت تسجل فيه كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا إصابات بمعدل ألف إصابة يوميا.