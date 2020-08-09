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تعليم شمال غزة تفتتح العام الدراسي الجديد وسط إجراءات وقائية

09 آب / أغسطس 2020 10:26

تعليم شمال غزة تفتتح العام الدراسي الجديد وسط إجراءات وقائية
تعليم شمال غزة تفتتح العام الدراسي الجديد وسط إجراءات وقائية

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، من مدرسة أحمد الشقيري الثانوية للبنين، العام الدراسي الجديد 2020/2021، وسط إجراءات وقائية مشددة تحسباً من انتشار فيروس "كورونا"، في صفوف الطلبة.

وتفقد مدير التعليم أ. أشرف حرز الله، برفقة مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. معين جاسر، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري، بحضور مدير المدرسة أ. مازن غباين، سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد، للوقوف على مدى ملاءمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها مدارس المديرية للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة وحمايتهم من فيروس "كورونا".

وفي كلمة له، أعرب أ. حرز الله، عن ارتياحه من الإجراءات الوقائية المتبعة في مدارس المديرية، والتي تأتي انسجاماً والتزاماً مع التوجيهات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم وفق البروتوكولات الصحية، مؤكداً أن المديرية أتمت كافة الإجراءات الكفيلة بانطلاق العام الدراسي الجديد، وضمان توفير السلامة للطلبة وللهيئات التدريسية.

وهنأ أ. حرز الله الطلبة بالعودة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام قرابة خمسة أشهر، بسبب جائحة "كورونا"، داعياً إياهم إلى الحرص على انتظام العملية التعليمية، ومتابعة دروسهم وبذل مزيد من الجد والاجتهاد.

كما هنأ أ. حرز الله، الطواقم التدريسية بانطلاق العام الدراسي الجديد، مثمناً جهودهم في خدمة الطلبة، والإصرار على إنجاح العملية التعليمية، متمنيا لهم عاما دراسياً ملؤه الإنجاز والنجاح والتفوق.

 من جهته، رحب أ. غباين بمدير التعليم والوفد المرافق معه، مشيداً بجهودهم في خدمة العملية التعليمية.

واستعرض أ. غباين الإجراءات التي اتخذتها مدرسته للحفاظ على سلامة الطلبة، متمنياً أن يسير العام الدراسي الجديد وفق ما هو مخطط له، بما يضمن تقديم خدمة تربوية وتعليمية متميزة لأبنائنا الطلبة.

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