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أعيد اعتقالهم

الاحتلال يعقد اليوم جلسة محاكمة لمحررين بـ"وفاء الأحرار"

09 آب / أغسطس 2020 10:49

القدس المحتلة – الرأي:

تعقد المحكمة العليا للاحتلال في القدس اليوم الأحد، جلسة لمجموعة من محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم، دون حضورهم، وذلك للنظر في الالتماس المقدم باسمهم، منذ أكثر من عام.

وذكر نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من (50) محرراً من صفقة "وفاء الأحرار" كرهائن وهم من أصل قرابة (70) محرراً جرى اعتقالهم منذ حزيران عام 2014م، من بينهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر ومجموعها أكثر من 40 عاماً.

يذكر أن سلطات الاحتلال أعادت لغالبية المحررين المُعاد اعتقالهم، أحكامهم السابقة وغالبيتها أحكام بالسّجن المؤبد.

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