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عائلة فلسطينية تحتفظ بامانة لجندي عثماني منذ اكثر من قرن

09 آب / أغسطس 2020 11:40

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غزة-الرأي

منذ أكثر من 100عام، تحتفظ عائلة "راغب حلمي العالول"، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية بـ"أمانة"،

تركها جندي عثماني، وقال السيد راغب انه وضعها لدى عمه أمانة قبل ذهابه للحرب العالمية الاولى

وهي عبارة عن مبلغ مالي كبير ، وقال الجندي له:" إذا تمكنّا من العودة سأستعيدها".

ولفت إلى أن العائلة تحتفظ بالأمانة، منذ ذلك التاريخ في خزنة خاصة، تعود لعائلته المعروفة في مدينة نابلس، بالعمل في التجارة والعقارات.

وقال:" منذ ذلك الوقت ما تزال الأمانة على حالها".

وبحسب مؤرخين أتراك، فإن قيمة هذه النقود تعادل في ذلك الوقت، نحو 30 ألف دولار أمريكي.

وبيّن العالول، أنه لا يعرف اسم الجندي التركي، الذي ترك أمانته أو مصيره، وهو الأمر الذي يزعج العائلة كثيرا، بحسب قوله.

ويضيف:" ستبقى الأمانة مكانها، وسنحافظ عليها، ولن يتم التفريط بها إلا للحكومة التركية صاحبة الشأن، في حال رغبت بذلك وعبر إطار رسمي".

وختم حديثه قائلا:" نحن مستعدون لتسليمها لأبناء أو أحفاد ذلك الجندي، لو كان لديهم اثبات أو دليل على أن الأمانة تعود لهم".

وخضعت فلسطين للحكم العثماني عام 1516م، بعد معركة مرج دابق، التي هزم العثمانيون فيها المماليك.

وانتهى الحكم العثماني لفلسطين عام 1917، حيث احتلتها بريطانيا، عقب هزيمة الجيش العثماني، إبان الحرب العالمية الأولى.

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