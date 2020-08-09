763 إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي عن تسجيل 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، مع تصاعد وتيرة انتشار الفيروس والعدوى لترتفع إلى 9.4%، وهو أعلى معدل يسجل منذ بدء الموجة الثانية للفيروس.

ووفقا لمعيطات وزارة الصحة، منذ ساعات منتصف الليل حتى الساعة التاسعة من صباح، اليوم الأحد، شخصت 54 إصابة جديدة من 599 فحصا أجري في ساعات الفجر، بينما، يوم السبت، أجري 8561 فحصا أظهرت النتائج تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يشير إلى الارتفاع المتواصل في معدل انتشار الفيروس والإصابات والعدوى.

وتظهر معطيات الوزارة الارتفاع المتواصل في الإصابات الخطيرة، حيث يرقد في المستشفيات 816 مصابا بالفيروس، بينهم 389 إصابة بحالة خطيرة، و105 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما 171 مصابا وصفت حالتهم بالمتوسطة، وبلغت حصيلة الوفيات 594 حالة وفاة.

وتبدي وزارة الصحة مخاوفها من مغبة استمرار الارتفاع في الإصابات والحالات الخطيرة، علما أن العديد من المستشفيات وأقسام كورونا تكتظ بالمصابين.