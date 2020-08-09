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الصحة: 277 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة

09 آب / أغسطس 2020 12:38

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله تسجيل 277 إصابة جديدة و239 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة توزعت في 7 محافظات هي: الخليل (172)، نابلس (12)، بيت لحم (23)، قلقيلية (5)، رام الله والبيرة (25)، طولكرم (4)، ضواحي القدس(36).

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات: جنين (38)، نابلس (25)، قلقيلية (8)، الخليل (105)، أريحا والأغوار (49)، طولكرم (14).

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 55.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 44.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت إلى وجود 14 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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