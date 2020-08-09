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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة تعزز إجراءاتها الوقائية لاستقبال العائدين خلال المعابر الحدودية

09 آب / أغسطس 2020 02:07

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غزة-الرأي

أكد د. رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى في الدارة العامة للمستشفيات أن وزارة الصحة اتخذت تدابير وقائية إضافية باتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى ضمن الإجراءات الطبية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال العائدين عبر معبري رفح وبيت حانون.

وأوضح د. العبادلة أن الوزارة قامت بتجهيز عدة أماكن لانتظار الحالات، والحفاظ عليها من الاختلاط غير الآمن، بحيث تكون موزعة حسب الفئة، مشيرا انه تم فرز حالات المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، والمرضى المزمنين، والفتيات والشباب، والمخالطين لحالات مصابة.

وأضاف أنه تم التحضير لإجراء فحص "الكورونا" لجميع العائدين اول دخولهم لتقييم حالتهم من خلال الطواقم الطبية المدربة والمؤهلة لذلك، على ان يتم توزيع الحالات على أماكن الحجر الصحي كل حسب حالته، لافتا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية صحة المرضى والطواقم الطبية والتمريضية والإدارية في المستشفيات وتمنع من انتقال العدوى.

وقال إن الوزارة تجري تدريبات مكثفة لكوادرها الصحية العاملة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والعاملين في مجال الاسعاف والطوارئ على الاستعداد والجهوزية لمواجهة فيروس كورونا وآلية التعامل العلمي والعملي السليم مع حالات الاشتباة وتعزيز الطرق الآمنة للنقل والتعقيم وفق أدلة وإجراءات معتمدة.

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