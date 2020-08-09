الاحتلال يُجبر فلسطينيًا على هدم منزله بمدينة الطيرة

غزة- الرأي:

أجبرت سلطات الاحتلال صباح اليوم الأحد، فلسطينيًا على هدم منشأته السكنية في الداخل المحتل بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب ساري مصاروة هدم منزله الذي ما يزال قيد الإنشاء في مدينة الطيرة، ذاتيًا، بحجة البناء غير القانوني.

وأضاف أن مصاروة شرع بالهدم بعدما تلقى بلاغًا من شرطة الاحتلال حول نيتها تغريمه بمبلغ 340 ألف شيقل في حال عدم تنفيذ أمر الهدم.

وشهدت مدينة الطيرة خلال الشهرين الماضيين عمليات هدم لمنازل ومكاتب وقاعة أفراح، بحجة عدم الترخيص والبناء بشكل "غير قانوني"، بالنسبة لسلطات الاحتلال.

وتُلاحق سلطات الاحتلال الفلسطينيين في القدس والداخل المحتل ولا تسمح لهم ببناء منشآت سكنية وتجارية وزراعية، أو عمل توسعة لمنازلهم بحجة عدم حصولهم على تراخيص بناء.

وبات متعارف عليه أن سلطات الاحتلال لا تمنح الفلسطينيين التراخيص للبناء، بل تُخطرهم بالهدم، وفي الوقت ذاته تفرض عليهم مخالفات باهظة بمئات آلاف الشواقل لدفعها بسبب عدم قانونية البناء.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح الفلسطينيون يُجبرون على الهدم بأيديهم كي لا يتحمّلوا تكاليف هدم الاحتلال في حال قام بالعملية بآلياته وجرّافاته والتي تصل لعشرات آلاف الشواقل.