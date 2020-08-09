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الجهاد: المقاومة لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك مع العدو

09 آب / أغسطس 2020 06:18

غزة- الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، "وليد القططي"، اليوم الأحد، أن قواعد الاشتباك مع الاحتلال التي رسختها المقاومة لن يُسمح بتغييرها، لأنها كبحت جماح العدو من استباحة الدم الفلسطيني في كل مكان يتواجد فيه الشعب الفلسطيني.

وقال القططي، "إن الاحتلال ربما يعتقد أن هذا الوقت مناسب لتصفيه بعض الحسابات القديمة مع المقاومة والشعب الفلسطيني وحتى سوريا ولبنان، في حسابات تعتمد على تحالفه مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب".

وأضاف: "إن هذه طبيعة العدو وهو لم يأت بجديد ولكن أحيانا تتصاعد هذه الاعتداءات وأحيانا تهدئ وذلك وفقا لحساباته الخاصة".

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، على ضرورة أن يكون للمقاومة موقف من الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، وأينما تمكنت من الرد ستقوم بذلك".

وأوضح أن الاحتلال مستمر في الاعتداءات والانتهاكات على الشعب الفلسطيني وحتى الشعب اللبناني والسوري، لأنه قام على العنف وإدامة الارهاب.

فلسطين اليوم.

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