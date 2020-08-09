الصحة بغزة: تسجيل 3 إصابات جديدة بالكورونا

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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09 آب / أغسطس 2020 07:05
غزة- الرأي:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن تسجيلها ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وأكدت الوزارة في تصريح صحفي مقتضب أن الإصابات من داخل الحجر الصحي من العائدين عبر حاجز بيت حانون.
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