الصحة بغزة: تسجيل 3 إصابات جديدة بالكورونا

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن تسجيلها ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي مقتضب أن الإصابات من داخل الحجر الصحي من العائدين عبر حاجز بيت حانون.