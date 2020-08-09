الاحتلال يرفض النظر بالتماس محرري "وفاء الأحرار" بشكل جماعي

فلسطين المحتلة - الرأي

قال نادي الأسير إن المحكمة العليا للاحتلال رفضت، اليوم الأحد، النظر في التماس أسرى محرري صفقة "وفاء الأحرار" لتبادل الأسرى، بشكل جماعي، حيث قررت النظر في التماساتهم بشكل فردي.

وأشار النادي في بيان صدر عنه، إلى أنه بناء على قرار محكمة الاحتلال نظرت في ملف الأسير إبراهيم المصري من رام الله، ورفضت التماسه متذرعة بالادعاءات الواردة في ملفه.

وأعياد اعتقال الأسير المصري في حزيران 2014، وفي عام 2015 أعاد الاحتلال بحقه حكمه السابق والبالغ (مؤبدين و20 عاماً)، وكان قضى قبل تحرره في الصفقة 17 عاماً في السجن.

واعتبرت عائلات الأسرى أن قراري المحكمة، ما هو إلا مزيد من التلاعب في مصير الأسرى وعائلاتهم، وإثبات جديد على أن عمليات المماطلة هدفها استخدام محرري الصفقة كرهائن.