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الحرارة أدنى من معدلها العام بدرجتين

10 آب / أغسطس 2020 08:16

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والفرصة ضعيفة لسقوط رذاذ فوق بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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