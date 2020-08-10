الاحتلال يعتقل 5 شبّان بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 5 شبان من مناطق مفترقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المخفية بنابلس، واعتقلت الأسير المحرر بدر حسام الرزق، كما داهمت بلدة عصيرة الشمالية شمالا، واعتقلت المواطن محمد وليد سوالمة، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت الشابين يعقوب ابو لاوي، وإيهاب الكالوني، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما بمخيم عين السلطان غرب مدينة أريحا.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أمين لحلوح، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه ببلدة عرابة جنوب جنين.