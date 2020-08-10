الاحتلال يحكم على أسير جريح من غزة بالسجن 11 عامًا

القدس المحتلة - الرأي

أصدرت محكمة الاحتلال في بئر السبع، أمس الأحد، حكماً بحق الأسير الجريح "طاهر خميس مطر" من مدينة جباليا شمال قطاع غزة بالسجن الفعلي لمدة 11 عاماً.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن جنود الاحتلال كانوا أطلقوا النار على الشاب "مطر" بتاريخ 14/11/2018، خلال مشاركته في مسيرات العودة السلمية على حدود القطاع الشرقية وأصابوه بجراح في قدمه ثم قاموا باعتقاله ونقله الى التحقيق.

وأضاف إعلام الأسرى أن الاحتلال وجه للأسير "مطر" عدة تهم أبرزها الانتماء الى حركة حماس ومحاولة قتل جنود إسرائيليين من خلال إلقاء ثلاثة قنابل يدوية على الجنود المتواجدين بالقرب من الجدار الفاصل لكنها لم تنفجر، وأصدرت بحقه اليوم محكمة الاحتلال حكماً بالسجن لمدة 11 عاما.