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حالة لم تحدث منذ 20 عاماً

ولادة طفل بحبل سري ملفوف على عنقه 6 مرات

10 آب / أغسطس 2020 09:21

ولادة طفل بحبل سري ملفوف على عنقه 6 مرات
ولادة طفل بحبل سري ملفوف على عنقه 6 مرات

يوم بعد يوم قد نقرأ قصة عن أغرب حالات للولادة حول العالم، وكيف تتحول هذه القصص لمعجزات فيما بعد.

مؤخراً، انتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي، قصة ولادة في الصين وصفها الكثير بالأغرب وان ماحدث مع السيدة معجزة حقيقية.

فقد أعلن الاطباء بقسم الولادة في مستشفى ييتشانغ المركزي في مدينة ييتشانغ، في مقاطعة هوبي بغرب الصين عن مفاجأة، فحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 23 عاماً، انجبت طفلا في حالة غريبة للغاية لم تحدث منذ 20 عاماً في المستشفى.


 

أغرب ولادة

وفي التفاصيل، قد أوضح رئيس قسم الولادة في المستشفى أن الطفل المولود كان مربوط على عنقه الحبل السري ست مرات، وبشكل معقد، و ظن الطبيب أنه سيموت و لكن بعد جهود طبية كبيرة للغاية نجحت في إنقاذ الطفل من الموت .

 

نجا ذلك الرضيع بأعجوبة من الموت حسب ما قال الطبيب الصيني تشانج لي، و أكد أن الطفل لم يعاني من عواقب وخيمة بعد إزالة الحبل السري من فوق رقبته.


 

منصات التواصل الإجتماعي

لم تكن هذه أول واقعة يتم تداولها بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، عن أغرب الولادت، فقد تم تداول عدد من الصور بعد دقائق من ولادة طفل، وظهر  وهو يمسك اللولب ويبكي بشدة مثل أي طفل آخر، وكانت الصفحة الرسمية للمستشفى قد نشرت الصورة على صفحتها على فيسبوك وتم تداولها بشكل كبير.

كما نشرت المستشفى بيان تفصيلي عن الولادة الغريبة بجانب فيديو يظهر فيه الطفل مع أشقائه وحوله الممرضات ووضح المشفى في البيان أن الطفل ولد بشكل طبيعي دون الحاجة إلى جراحة قيصرية.

أضاف البيان أن والدة الطفل ظلت تستخدم مانع للحمل لمدة 3 سنوات متواصلة، حيث اعتمدت خلالها على اللولب كحل آمن لمنع الحمل لأن لديها طفلين آخرين لكنها فوجئت بحدوث الحمل قبل عدة أشهر.

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